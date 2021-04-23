Сегодня в Азербайджане состоится выпускной экзамен для учащихся 11-х классов
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 16 городах и районах Азербайджана 17 679 учащихся 11-х классов сдают выпускной экзамен, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Экзамен начнется в 11:00. Он будет организован в Наримановском, Гарадагском, Хазарском, Ясамальском районах Баку, в Абшеронском, Агсуинском, Балакенском, Физулинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Губинском, Зардабском районах страны и в Мингячевире.
Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске. При себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, пропускной экзаменационный лист и декларацию о состоянии здоровья.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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