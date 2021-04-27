Китай безвозмездно передал Азербайджану 150 тыс. доз вакцины от коронавируса (ФОТО) (версия 2)

Общество 27 апреля 2021 13:29 (UTC+04:00)

(первая версия в 12:41)

БАКУ /Trend/ - Китай безвозмездно передал Азербайджану 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.

27 апреля в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось подписание соответствующего акта, сообщает во вторник Trend.

На мероприятии выступили замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, начальник Управления государственного протокола МИД Рамиль Рзаев и посол КНР в Баку Го Мин.

Замминистра выразил признательность китайской стороне за доставленную в Азербайджан вакцину.

Он отметил, что Китай является надежным партнером Азербайджана, и двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с COVİD-19 будет продолжено.

В свою очередь, посол подчеркнула, что Китай и Азербайджан поддерживают друг друга в борьбе с COVID-19, вносят важный вклад в поощрение международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

По ее словам, Китай готов к углублению дружественных и партнерских отношений с Азербайджаном.

Начальник Управления государственного протокола МИД поблагодарил правительство КНР за безвозмездную передачу Азербайджану 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

По его словам, между двумя странами будет продолжен политический диалог на высоком уровне, базирующийся на доверии и взаимопонимании.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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