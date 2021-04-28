БТА назвало срок внедрения услуги пополнения баланса Bakı Kart в режиме онлайн
БАКУ /Trend/ - До конца 2021 года баланс транспортной карты Bakı Kart можно будет пополнять в режиме онлайн.
Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в среду Trend.
По его словам, последствия пандемии коронавируса отрицательно повлияли на ведущиеся в этом направлении работы.
"Работы планировалось завершить в прошлом году, но этому помешала пандемия. Поэтому мы постараемся завершить их в нынешнем году", - сказал Керимли.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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