В Азербайджане выявлено 1 213 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 104 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 213 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 104 человека, скончался - 21, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено 320 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 294 564 человека вылечились, 4 538 – скончались, число активных больных составило 24 220.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 692 теста, а в целом за все время пандемии – 3 253 878.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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