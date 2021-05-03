Продлен срок ареста экс-посла Азербайджана в Сербии

БАКУ /Trend/ - Третьего мая в Бинагадинском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова, сообщает в понедельник Trend.

На процессе под председательством судьи Вюсала Тагиева ходатайство было удовлетворено. Решением суда срок ареста Эльдара Гасанова был продлен еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что в ходе финансовых проверок возникли обоснованные подозрения в том, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гумбат оглы Гасанов израсходовал значительные бюджетные средства не по назначению и совершил другие правонарушения. В рамках проведенного следствия он был арестован в качестве подозреваемого.

Против него были выдвинуты обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое расходование бюджетных средств) УК АР.

Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)