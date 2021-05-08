Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал Кубка мира в Баку в упражнении с лентой

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку с результатом 21.275 балла в упражнении с лентой, сообщает Trend.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой.

В финал прошли: Алина Гарнасько (Беларусь, 22.500 балла), Боряна Калейн (Болгария, 22.150 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 22.000 балла), Дарья Трубникова (Россия, 21.850 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 21.600 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 21.275 балла), Андреа Вердес (Румыния, 21.150 балла), Катрин Тасева (Болгария, 21.150 балла).

Результат азербайджанской гимнастки Арзу Джалиловой в программе с лентой составил 17.550 балла (38-е место), в финал она не прошла.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют ЗохраАгамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают ЛяманАлимурадова, ЗейнабГумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)