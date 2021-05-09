В Национальной арене гимнастики в Баку самые лучшие условия - Жаля Гаратова

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку самые лучшие условия в мире для гимнастов. В Египте, к сожалению, нет аналогичных условий, такого шикарного зала, подобного персонала врачей, массажистов, которые работают со спортсменками, сказала Trend азербайджанский тренер Жаля Гаратова, которая сейчас тренирует команду Египта в групповых упражнения.

"Мои воспитанницы под большим впечатлением от Арены в Баку, они впервые видят такой большой зал. Если говорить об участие в Кубке мира, то я осталась довольна девочками. Для своего первого старта они продемонстрировали очень хороший результат. Безусловно, чем больше мы будем участвовать в соревнованиях, тем будет лучше для них", - отметила она.

Она подчеркнула, что приступив к работе в качестве тренера групповой команды Египта для нее было важно почувствовать и понять своих воспитанниц: "Думаю, мне это удалось. Даже за такой короткий срок девочки начали прислушиваться ко мне, и мы быстро поняли друг-друга".

По словам Гаратовой, до того как она приступила к тренерской работе в Египте, команда уделяла недостаточно времени тренировкам.

"На самом деле до моего приезда девочки тренировались очень мало, приступив к работе, я абсолютно поменяла график. Составила им такое же расписание, как при работе в Азербайджане. В первое время египетским спортсменкам выдержать тренировки в таком ритме было нелегко, но сейчас они привыкают к новому режиму. На Кубок мира в Баку команда Египта прилетели заранее, за пять дней, чтобы подготовиться. Это пошло девочкам на пользу, на выступлении они были более спокойнее", - добавила она.

Напомним, что тренер национальной сборной Азербайджана по художественной гимнастике Жаля Гаратова подписала договор с Федерацией гимнастики Египта, согласно которому она будет готовить команду Египта в групповых упражнениях к Олимпийским играм в Токио.

Кубок мира по художественной гимнастике, который прошел в столице Азербайджана 7–9 мая, носил квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем приняли участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)