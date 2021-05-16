В Азербайджане срок ареста экс-главы Госфонда поддержки развития СМИ продлен на 3 месяца

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок ареста экс-главы Госфонда поддержки развития СМИ Вугара Сафарли продлен на три месяца, сообщает в воскресенье Trend.

В Бинагадинском районном суде рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста Сафарли и директора ООО «Портос» Надира Мамедова.

Ходатайство было удовлетворено, и срок ареста Сафарли и Мамедова продлен еще на три месяца.

Ранее на основании материалов, поступивших из Счетной палаты в связи с нарушениями в сфере расходования средств, выделенных из госбюджета Фонду государственной поддержки развития СМИ, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

В ходе проведенного в Генпрокуратуре расследования возникли обоснованные подозрения в том, что исполнительный директор и сотрудники фонда, войдя в сговор с другими лицами, использовали находящееся в распоряжении фонда имущество в соответствии с личными интересами, под предлогом реализации программ и выполнения задач в различных сферах деятельности путем внесения ложных сведений в официальные документы присвоили средства в особо крупном размере, попытались легализовать денежные средства, полученные противоправными путями, а также совершили другие незаконные действия.

Так, следствие установило, что исполнительный директор фонда Вугар Музаффар оглу Сафарли, войдя в сговор с директором ООО "Портос" Надиром Магеррам оглу Мамедовым и другими лицами, необоснованно завысил в проекте и смете сумму средств, выделенных государством фонду на улучшение жилищных условий журналистов и строительство жилья в 2013-2019 годах. Он указал в проекте стоимость стройматериалов и работ выше фактической, перечислил выделенные средства на банковские счета ООО "Портос". Таким образом Сафарли присвоил денежные средства, выделенные на строительство жилых зданий на территории поселков Бибиэйбат и "20-й участок" Сабаильского района Баку. Кроме того, для предотвращения разоблачения этих преступных деяний он совершил служебный подлог в актах приемки выполненных работ.

Кроме того, Сафарли, предварительно войдя в сговор с другими лицами, перевел в 2015-2019 годах часть средств, выделенных государством на оказание финансовой помощи газетам, в размере 300 тысяч манатов газете "Футбол+Гол", учрежденной им на имя члена своей семьи, присвоил эти средства, а также канцелярские принадлежности стоимостью 103 тысячи манатов, закупленные на нужды фонда. Также допуская правонарушения во время заключения контрактов на проведение банкетов в 2017-2019 годах, он растратил принадлежащие фонду и вверенные ему средства в размере 105 тысяч манатов.

Помимо этого, Сафарли, войдя в сговор с другими лицами, разместил в 2015-2018 годах на депозитных счетах в национальной и иностранной валюте в коммерческих банках средства в размере 5,796 миллиона манатов, полученные от вышеуказанных преступлений, и легализовал их.

Сафарли было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог); Мамедову - по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК Азербайджана.

Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)