Приморский бульвар не будет закрываться на время соревнований Формулы -1 в Баку - Baku City Circuit
БАКУ /Trend/ - В этом году Приморский бульвар не будет закрываться на время соревнований Формулы -1 в Баку.
Об этом в понедельник сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit.
Было подчеркнуто, что в связи с отсутствием в текущем году вследствие пандемии коронавируса зоны развлечений, а также Formula 1 Village, не возникнет необходимости и в ограничении доступа на Приморский бульвар.
Отметим, что ранее Приморский бульвар закрывался на время соревнований Формулы-1, там действовала зона развлечений, и пропуск на территорию осуществлялся по соответствующим билетам.
Напомним, что очередной Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку пройдет 4-6 июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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