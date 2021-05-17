Приморский бульвар не будет закрываться на время соревнований Формулы -1 в Баку - Baku City Circuit

БАКУ /Trend/ - В этом году Приморский бульвар не будет закрываться на время соревнований Формулы -1 в Баку.

Об этом в понедельник сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit.

Было подчеркнуто, что в связи с отсутствием в текущем году вследствие пандемии коронавируса зоны развлечений, а также Formula 1 Village, не возникнет необходимости и в ограничении доступа на Приморский бульвар.

Отметим, что ранее Приморский бульвар закрывался на время соревнований Формулы-1, там действовала зона развлечений, и пропуск на территорию осуществлялся по соответствующим билетам.

Напомним, что очередной Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку пройдет 4-6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)