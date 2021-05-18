Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится южным, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем - 25-29 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны осадков не прогнозируется, утром местами туман. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)