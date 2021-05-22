Azercell - первая компания на локальном коммуникационном рынке, внедрившая технологию Big Data

БАКУ/Trend/ - Azercell Telekom, который впервые представил технологию Big Data в коммуникационном секторе Азербайджана, добился значительного прогресса. Использование мобильным оператором передовых решений в этой области, сделало возможным его цифровую трансформацию. В настоящее время цель Azercell заключается в создании моделей, определяющих потребности абонентов в режиме реального времени. А незамедлительная отправка соответствующих предложений позволит поднять качество обслуживания абонентов на более высокий уровень. Поэтому сегодня аналитика Big Data является основой любого продукта Azercell.

Эта технология, которая создает неограниченные возможности для операторов мобильной связи, помогла компании преодолеть трудности, связанные с существующей информационной платформой, хранением и обработкой данных. Технология Big Data позволяет компании Azercell, оперирующей огромными объемами данных, проводить их углубленный анализ в режиме реального времени. Технология также быстро реагирует на меняющиеся условия рынка и дает возможность немедленно давать рекомендации. Чтобы воспользоваться этими возможностями, Azercell реализует проект, основанный на технологии Big Data. Процесс включает трансформацию управления компании на уровне технологических, аналитических и информационных активов:

Технологическая трансформация подразумевает внедрение технологии Big Data впервые на локальном коммуникационном рынке;

Аналитическая трансформация включает в себя повышение эффективности аналитических процессов за счет средств машинного обучения, визуализации, отчетности в режиме реального времени и прогнозного анализа;

Управление информационными активами включает управление данными на корпоративном уровне.

Компания Azercell развернула экосистему Big Data, основанную на технологиях с открытым исходным кодом, таких, как Apache Hadoop, Spark и Kafka, для удовлетворения растущего объема данных и аналитических потребностей. Apache Nifi расширил возможности компании для быстрой параллельной загрузки и обработки данных. В то же время платформа Big Data была интегрирована в корпоративную платформу базы данных на уровне всей компании.

Azercell еще больше улучшил свои аналитические возможности, внедрив платформы машинного обучения и визуального анализа SAS и Tableau. Применение этих инструментов обеспечило более точное и быстрое развитие машинного обучения, прогнозного анализа и статистических моделей данных. В результате были разработаны новая модель оттока клиентов, модель подписки с двумя SIM-картами, модель сегментации и модели оптимизации продаж. Это, в свою очередь, позволило разделить клиентов на определенные сегменты, регулируя их поток, а также разработать продукты и услуги, которые больше соответствуют рыночным реалиям.

Разработанные интегрированные корпоративные панели управления позволяют в режиме реального времени контролировать финансовые и бизнес-показатели всех подразделений. Таким образом, деятельность компании теперь отслеживается в режиме онлайн через специальные панели, а соответствующие решения принимаются на основе информации о трафике, услугах и других деталях, полученных в режиме реального времени. Они позволяют быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия и дают возможность немедленно давать рекомендации.

В дополнение к используемому готовому программному обеспечению, Azercell также разрабатывает собственные модели программного обеспечения с открытым исходным кодом и библиотеки машинного обучения, используя языки программирования R и Python. Эта стратегия обогащает дополнительные возможности анализа данных.

В рамках проекта по управлению информацией Azercell использует программное обеспечение такой ведущей компании в этой области, как Informatica. Реализация проекта позволит получать, классифицировать и управлять данными.

Технология Big Data приносит пользу как компании, так и клиентам. Чем лучше компания знает свою целевую аудиторию, тем быстрее она может предложить им более персонализированные продукты. С другой стороны, технология Big Data помогает оптимизировать внутренний процесс принятия решений и снизить общие затраты на обработку данных. В конечном итоге это приводит к повышению ценности продуктов оператора. Big Data позволяет повысить конкурентоспособность за счет использования ранее недоступных возможностей и более точного прогнозирования. Это также дает возможность создавать решения, которые будут способствовать дальнейшему повышению благосостояния общества.