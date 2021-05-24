В Азербайджане будет организован марафон "YAŞAT"

Общество 24 мая 2021 09:47 (UTC+04:00)
В Азербайджане будет организован марафон "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - По инициативе Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда "YAŞAT", при финансовой поддержке и организации Фонда поддержки азербайджанской диаспоре будет организован марафон "YAŞAT", сообщает в понедельник Trend

Марафон нацелен на сбор пожертвований в Фонд "YAŞAT" соотечественниками, проживающими в различных странах мира, для оказания поддержки семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана.

В ходе марафона будет организована прямая связь с соотечественниками, известными лицами, проживающими в различных странах, поделятся воспоминаниями члены семей шехидов, ветераны Отечественной войны Азербайджана, а также будет представлен отчет о работе, проведенной за короткий период Фондом "YAŞAT".

Уже была организована пресс-конференция в связи с марафоном. PR-материалы о нем будут размещены в медиа (ТВ, радио, сайты), соцсетях - fb, instagram, twitter, telegram, linkedin, youtube, а также в Центрах "ASAN" и демонстрироваться на мониторах в городе.

Марафон будет транслироваться 25 мая с 21:00 до 23:00.

Ведущими марафона будут Лейла Гулиева и Турал Асадов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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