Требование в связи с паспортом вакцинации будет распространяться и на свадьбы - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гражданам, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, будет выдаваться сертификат вакцинации. Второй сертификат будет называться "сертификатом иммунитета", и он будет выдаваться вылечившимся от COVID-19. Оба сертификата будут называться "паспортом вакцинации". Лица, имеющие один из двух сертификатов, смогут посещать спортивные объекты. В дальнейшем этот подход планируется применять и к свадьбам.

Об этом сказал 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабмине помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, речь идет о посещении концертов, кинотеатров, свадеб и других торжеств.

Он отметил, что общественность будет дополнительно проинформирована о том, когда будет применяться это правило.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)