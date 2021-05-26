В Азербайджане продлен особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 06:00 первого августа 2021 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.