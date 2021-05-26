В Азербайджане на определенных условиях открываются места поклонения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 10 июня открываются места поклонений при условии заполнения мест для одновременного поклонения на не более 50 процентов и нахождения в помещении не более 50 человек.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Напомним, что для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 первого августа 2021 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)