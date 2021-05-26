В Азербайджане общественный транспорт не будет работать все выходные дни до 28 июня
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане общественный транспорт не будет работать все выходные дни до 28 июня.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении о продлении особого карантинного режима в Азербайджане до 06:00 первого августа 2021 года.
Согласно постановлению, движение общественного транспорта, включая работу метро Баку, будет приостановлено:
- с 00:00 пятого июня по 06:00 седьмого июня;
- с 00:00 13 июня по 06:00 14 июня;
- с 00:00 19 июня по 06:00 20 июня;
- с 00:00 26 июня по 06:00 28 июня.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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