БАКУ /Trend/ - В Азербайджане общественный транспорт не будет работать все выходные дни до 28 июня.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении о продлении особого карантинного режима в Азербайджане до 06:00 первого августа 2021 года.

Согласно постановлению, движение общественного транспорта, включая работу метро Баку, будет приостановлено:

- с 00:00 пятого июня по 06:00 седьмого июня;

- с 00:00 13 июня по 06:00 14 июня;

- с 00:00 19 июня по 06:00 20 июня;

- с 00:00 26 июня по 06:00 28 июня.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)