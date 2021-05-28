В Баку стартовал второй день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 28 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

В ходе второго дня чемпионата мира пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе мужчин, среди смешанных пар, групп, а также в программе аэродэнс.

Во второй половине соревновательного дня пройдут финалы, по итогам которых определятся победители ЧМ в индивидуальной программе среди женщин, трио и в программе аэростеп. Также сегодня станут известны победители в командном зачете.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)