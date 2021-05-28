В Бакметрополитене опровергли утверждения о повышении стоимости проезда

БАКУ /Trend/ - Распространенные в ряде СМИ и социальных сетях утверждения о повышении стоимости проезда в бакинском метро не соответствуют действительности, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он напомнил, что у Бакинского метрополитена нет полномочий повышать стоимость проезда.

"Это входит в компетенцию Тарифного совета. Пока подобное обращение в Тарифный совет не поступало. Стоимость проезда в метро, которое возобновит работу с 31 мая, осталась неизменной. Утверждения, распространенные в ряде СМИ и социальных сетях о том, что стоимость проезда в метро будет повышена до 0,97 маната, не соответствует действительности", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)