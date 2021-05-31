Азербайджанские спортсменки выступили на Кубке мира по художественной гимнастике в Италии

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова и Арзу Джалилова приняли участие в Кубке мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира по художественной гимнастике в Пезаро прошел 28-30 мая и был последним квалификационным соревнованием на Олимпийские игры в Токио.

На соревнованиях Зохра Агамирова показала лучший результат в упражнении с лентой, заняв 11-е место. Арзу Джалилова, выступающая с нынешнего года во взрослой возрастной категории, показала лучший результат в упражнении с булавами (22-е место).

Напомним, что в ходе Чемпионата мира по художественной гимнастике, прошедшего в Баку в 2019 году, Зохра Агамирова завоевала лицензию на Олимпийские игры.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)