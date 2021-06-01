Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - С вечера второго июня на территории Азербайджана ожидается сильный ветер.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера второго до утра четвертого июня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18, в порывах - 20-25 метров в секунду.
В некоторых районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-18, в порывах - 23-28 метров в секунду. В северных и западных районах прогнозируются грозовые дожди, град.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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