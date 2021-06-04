Генпрокуратура Азербайджана направила в международные организации официальное письмо по поводу гибели журналистов в Кельбаджаре

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев направил официальное письмо ряду международных организаций в связи с подрывом на мине группы лиц в освобожденном Кельбаджарском районе.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, официальное обращение направлено Верховному комиссару ООН по правам человека, Комиссару Совета Европы по правам человека, организациям Amnesty International и Human Rights Watch.

В письме подчеркивается, что вооруженные силы Армении, грубо нарушая основные нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования Женевских конвенций 1949 года, продолжают свои преступные деяния против наших граждан, заложив мины на освобожденных территориях.

«Таким образом, 4 июня, около 11 часов, транспортное средство, в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвалось на противотанковой мине. В результате этого погибли два сотрудника СМИ и один сотрудник госструктуры, а еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, в настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные действия», – говорится в обращении.

Оценив непредоставление Арменией карт минных полей, устроенных на освобожденных территориях Азербайджана за долгие годы оккупации, как продолжение армянских провокаций против азербайджанского народа, Кямран Алиев потребовал у армянской стороны выполнить свои обязательства, вытекающие из международного права.

В то же время, Генпрокурор акцентировав внимание на том, что отказ Армении предоставить карты и другие необходимые данные, которые могут спасти жизни людей, является грубым нарушением прав азербайджанского населения, вытекающих из статей 2 и 8 Европейской конвенции о правах человека, статьи 1 Протокола № 1, статей 2 (1) и 3 (2) Протокола № 4, отметил, что с даты подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах 18 мирных жителей погибли, 24 – получили ранения.

В заключение Генпрокурор призвал влиятельные международные организации и мировую общественность принять меры против руководства Армении в пределах своих полномочий в связи с совершенными преступлениями.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)