Ожидается экстрадиция 20 заключенных из Азербайджана в Иран
БАКУ /Trend/ - В скором времени 20 иранских заключенных, находящихся под арестом в Азербайджане, будут экстрадированы в Иран.
Об этом во вторник сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.
Согласно информации, в числе этих заключенных девять женщин, и оставшуюся часть наказания они будут отбывать в Иране.
В посольстве добавили, что эти заключенные осуждены в связи с участием в контрабанде наркотиков и незаконном пересечении границы Азербайджана.
Посольство Ирана выразило признательность Азербайджану за добрую волю и сотрудничество, отметив, что в настоящее время ведутся консультации по экстрадиции оставшихся заключенных.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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