Посетителям Парка военных трофеев в Баку демонстрируется мощь азербайджанской армии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - Созданный в Баку Парк военных трофеев охотно посещают как жители столицы, так и ее гости, сообщает в четверг Trend.

В открытии парка 12 апреля принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В числе демонстрирующихся здесь трофеев - брошенные армянами стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные комплексы, военные транспортные средства и боеприпасы.

На территории парка также находится одна из самых памятных и символичных композиций Парада Победы – щит, изготовленный из номерных знаков более двух тысяч автомобилей, захваченных у врага Вооруженными силами Азербайджана на освобожденных от оккупации землях в качестве трофеев. У входа в парк установлен стенд, на котором в хронологической последовательности указаны эти факты.

Здесь также есть обломки выпущенной по городу Шуша ракеты «Искандер-М».

Отметим, что среди трофеев на территории парка есть зенитно-ракетный комплекс "Куб".

Кроме того, в числе демонстрирующихся трофеев - до 150 единиц тяжелой техники врага, танки Т-72, БМП, 251 самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Бакинцы и гости столицы охотно посещают парк. Но больше всего среди посетителей молодых людей.

Детей, которые являются будущим Азербайджана, здесь знакомят с подробностями исторической Победы нашей страны, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Парк военных трофеев имеет особое значение с точки зрения демонстрации одержанной Азербайджаном исторической Победы. А находящиеся на его территории экспонаты, связанные с Отечественной войной, дают возможность воссоздать картину боев, которые принесли Азербайджану Победу.

Представляем вниманию читателей фоторепортаж из Парка военных трофеев.

(Автор и фото: Заур Мустафаев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)