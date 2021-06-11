Еще 8 участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены современными протезами

БАКУ /Trend/ - Еще 8 раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены современными протезами.

Об этом журналистам сказал зампредседателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Эльхан Азизов, сообщает в пятницу Trend.

Современными протезами обеспечены Самид Худадлы, Рамиз Гасымов, Сархан Гулиев, Эльшан Гамидов, Асим Мамедбеков, Башир Мамишов, Гусейн Садыхов и Джейхун Джамалов.

По словам Азизова, на сегодня современными средствами реабилитации и протезами обеспечены 33 ветерана: "В ближайшее время ими будут обеспечены еще 50 человек. Протезы, которые представляются за счет государства, изготавливаются по стандартам самой передовой в мире системы производства протезов "Genium", отличающихся высокой функциональностью".

(Перевод: Кямаля Сеидова)