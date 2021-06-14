Законопроект "О медиа" будет рассмотрен в соответствии с рабочим планом парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О медиа" будет рассмотрен Милли Меджлисом (парламентом) либо на его внеочередном заседании, либо в рамках осенней сессии в соответствии с рабочим планом.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, подготовкой законопроекта занята соответствующая рабочая группа в соответствии с указом Президента Азербайджана.

По словам Исмайлова, главная цель законопроекта - систематизация в сфере медиа и формирование реестра СМИ.

Он отметил, что ситуация с этим реестром схожа с ситуацией, когда проводился учет в сфере печатных СМИ.

"Печатные СМИ, аудиовизуальные и онлайн-медиа также должны быть зарегистрированы в реестре. В настоящее время ведется работа в этом направлении. После того как рабочая группа завершит экспертизу законопроекта, он в сжатые сроки будет представлен в парламент", - сказал Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)