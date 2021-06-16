Названы правила приема клиентов в парикмахерских и салонах красоты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В парикмахерских и салонах красоты в Азербайджане должна быть внедрена система поочередного приема клиентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в «Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVİD-19) в различных торговых и служебных участках, офисах».

Ниже приведены соответствующие правила:

– должна применяться система онлайн-очереди;

– в обязательном порядке необходимо мыть руки до и после рабочего процесса;

– парикмахеры и работники салона должны быть в соответствующей униформе, а при обслуживании клиентов – в фартуке;

– сотрудники и клиенты обязательно должны быть в медицинских масках;

– при оказании косметологических услуг проводящий процедуру работник в обязательном порядке должен быть в защитном щитке для лица, медицинской маске и перчатках;

– для каждого клиента должно использоваться чистое полотенце;

– ножницы, насадки машин для стрижки и другие используемые инструменты должны дезинфицироваться;

– бритвы, эпиляционные иглы и другие режуще-колющие инструменты должны утилизироваться как фармацевтические отходы;

– ножницы и бритвенные принадлежности после мытья должны обрабатываться спиртом.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)