В Баку стартовал матч сборных Турции и Уэльса в рамках групповой стадии ЕВРО-2020 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На Бакинском олимпийском стадионе стартовал матч сборных Турции и Уэльса в рамках групповой стадии ЕВРО-2020, передает в среду Trend.

В первом туре сборная Турции уступила команде Италии со счетом 0:3, а матч между Швейцарией и Уэльсом завершился ничьей – 1:1.

Отметим, что на Бакинском олимпийском стадионе 20 июня состоится игра между сборными Турции и Швейцарии, а третьего июля – четвертьфинал мундиаля.