Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана обратилась к призывникам

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана 17 июня, с 1 по 30 июля пройдет призыв на срочную действительную военную службу граждан 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

В период с 25 по 30 июня госслужба посредством SMS уведомит призывников об их будущих местах службы.

Кроме того, граждане смогут уточнить информацию о воинских частях и видах войск, в которых им предстоит служить, на сайте госслужбы www.seferberlik.gov.az.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)