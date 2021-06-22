Избраны члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 июня прошло совместное собрание представителей институтов гражданского общества с целью избрания членов Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

В голосовании приняли участие 89 человек из 103 прошедших регистрацию представителей институтов гражданского общества. Два бюллетеня члены комиссии Общественного совета признали недействительными.

По итогам голосования из девяти представителей гражданского общества были избраны семь членов Общественного совета при агентстве.

В их числе - Джафаров Надир Габиб оглу, Гасанов Эмиль Мотабар оглу, Гасанов Мамедгасан Мурад оглу, Ибрагимов Шахин Ханмамед оглу, Гасымов Рей Керим оглу, Мирзоев Умуд Рагим оглу и Сафиханов Хафиз Меркез оглу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)