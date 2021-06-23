Названы группы специальностей с самым большим конкурсом в вузы Азербайджана в 2021 г

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане самый большой конкурс при поступлении в вузы наблюдается по I, II и V группам специальностей, сообщает в среду Trend со ссылкой на 12-й выпуск журнала "Абитуриент".

По данным издания, в прошлом году 36,66 процента абитуриентов (30 980 человек) подали заявления по I группе специальностей, 16,85 процента (14 237) - по II, 26,75 процента (22 608) - по III, 6,11 процента (5 160) - по IV, 68,65 процента (58 018 человек) - по V группе.

Сравнительный анализ плана приема и заявлений абитуриентов за последние два года показывает, что в этом году план приема в вузы вырос на 1,58 процента. Рост количества поданных заявлений на 17,64 процента способствовал увеличению конкурса на 15,82 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)