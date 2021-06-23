В вузах Азербайджана больше всего мест выделяется I группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В вузах Азербайджана 30,6 процента выделенных для приема мест приходится на I группу, 28,21 процента – на II группу, 25,23 процента – на III группу, 8,45 процента – на IV группу, 7,50 процента – на V группу специальностей, сообщает в среду Trend со ссылкой на 12-й выпуск журнала «Абитуриент».

По сравнению с прошлым годом плановые места в I группе уменьшены на 2,23 процента, во II группе – на 2,91 процента, а в III, IV и V группах увеличены на 8,71 процента, 10,55 процента и 3,76 процента соответственно.

По I группе специальностей больше всего плановых мест выделено специальностям: «Информационные технологии» (956), «Математика и преподавание информатики» (720) и «Компьютерный инжиниринг» (712).

По II группе специальностей больше мест выделено специальностям: «Экономика» (1950), «Управление бизнесом» (1428) и «Финансы» (1402).

По III группе специальностей больше мест выделено специальностям: «Преподавание иностранного языка (английский язык)» (1295), «Преподавание в начальных классах» (1195) и «Преподавание азербайджанского языка и литературы» (1137).

По IV группе специальностей больше мест выделено специальностям: «Медицина» (610), «Экология» (575) и «Преподавание биологии» (385).

По V группе специальностей больше всего мест выделено специальностям: «Тренерство» (1223), «Дизайн» (550) и «Преподавание физического воспитания и начальной военной подготовки» (482).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)