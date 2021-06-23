В 2020 г. общеобразовательные учреждения Азербайджана окончили около 80 тыс. выпускников

БАКУ /Trend/ - В 2020 году общеобразовательные учреждения Азербайджана окончили 79 842 выпускника, сообщает в среду Trend со ссылкой на 12-й выпуск журнала «Абитуриент».

Сообщается, что за последние 16 лет число выпускников уменьшилось на 35,14 процента (43 266 человек). Эта тенденция наблюдается несколько лет, что проявляется в количестве участвующих в приемных экзаменах в вузы.

По сравнению с прошлым годом число выпускников уменьшилось на 189 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)