Новое решение Тарифного совета Азербайджана направлено на повышение эффективности в сфере ЖКХ – эксперт

БАКУ /Trend/ - Новое решение Тарифного (ценового) совета Азербайджана направлено на повышение эффективности в сфере ЖКХ.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Айхан Сатыджы.

Он отметил, что в связи с решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана от 30 июня 2021 года изменились оптовые и розничные цены на природный газ в стране. По его словам, изменения были внесены в соответствии с экономической политикой государства, основываясь на такие главенствующие факторы, как обеспечение устойчивости энергетической безопасности, целенаправленное и эффективное использование ресурсов, согласование интересов потребителей и производителей, экономическая рентабельность, социальная ориентированность, постепенное формирование рыночных отношений в сфере газоснабжения и устранение субсидирования из госбюджета.

«Важнейшим моментом здесь является то, что изменения не затронули тариф на природный газ в объеме до 1 200 кубометров в год для части потребителей и цена была сохранена на уровне 10 гяпиков за кубометр, что охватывает 51% населения, то есть пять миллионов человек. При этом цена кубометра природного газа установлена ​​в размере 20 гяпиков за часть потребляемого газа объемом до 1200–2500 кубометров и 25 копеек за часть объемом более 2500 кубометров. Это, в свою очередь, является ярким примером социальной направленности вынесенного решения и защиты интересов большинства населения. Следует также отметить, что в целях восстановления экономики тариф на газ для сельскохозяйственного и промышленного секторов остался без изменений – на уровне 20 гяпиков за кубометр.

Одним из нюансов является то, что причиной повышения цен на энергоносители на мировых рынках стал рост энергопотребления и неэффективное использование. Именно поэтому для обеспечения устойчивости системы отопления на природном газе, а также для оптимизации затрат на использование системы отопления гражданами страны тариф на природный газ для ОАО Azeristiliktechizat и котельных жилых домов снижен с 20 до 13 гяпиков. Анализ мировых тенденций показывает, что системы централизованного теплоснабжения являются приоритетом с точки зрения энергоэффективности. Кроме того, снижение тарифов на эти цели само по себе положительно скажется на охране окружающей среды. Пример тому – Англия. Согласно статистике за 2020 год, 95% населения там пользуется системой центрального отопления, а 86% систем центрального отопления используют природный газ», – сказал Сатыджы.

Эксперт подчеркнул, что сравнивая цены на природный газ, продаваемый населению в Азербайджане, с другими странами СНГ и ближнего зарубежья, можно заметить, что газ обходиться недорого даже для части населения, которая потребляет более 1200 кубометров в год. Так, в 2020 году тариф за кубометр природного газа на душу населения составлял 32 гяпика в Анкаре и 32,6 гяпика в Киеве. В настоящее время эти показатели увеличились до 32-40 гяпиков в Анкаре и 54 гяпика в Киеве. Помимо этого, в Грузии эти цифры колеблются в диапазоне от 19,7 до 29,5 гяпика, в Беларуси – от 9,2 до 34,2 гяпика, а в России от 11,9 до 16,5 гяпика. Если рассмотреть цены в странах ЕС, то цифры меняются от 29 до 68 гяпиков за кубометр природного газа в Латвии, Литве, Венгрии и Румынии.

«Другим решением Тарифного совета для информационных центров, которые потребляют электричество посредством линий электропередачи напряжением 110 кВ, подвергаются в течение дня стабильной нагрузке и используют в производственных целях не менее пяти миллионов кВт-часов электроэнергии вдень, тарифы на электроэнергию были дифференцированы по времени суток. Так, в дневное время (с 08:00 до 22:00) тариф установлен на уровне 7,3 гяпика; в ночное время (с 22:00 до 08:00) – на уровне 3,5 гяпика.

Таким образом, дифференцирование цен в зависимости от времени суток регулирует суточный график нагрузки, а также создает стимулы для использования электроэнергии при низких ценах, снижает уровень нагрузки в часы пик и снижает необходимость инвестировать в дополнительный объем производства электроэнергии. Следует отметить, что не было внесено никаких изменений в тарифы на электроэнергию для населения и абонентов, осуществляющих деятельность, отличную от вышеуказанной, что также показывает эффективность и социальную ориентированность принятого решения», – добавил Сатыджы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)