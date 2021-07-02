В Азербайджане от гипертонии ежегодно умирают 24 тыс. человек - представитель ВОЗ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане от гипертонии ежегодно умирают 24 тысячи человек.
Об этом сказала глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, ежегодный ущерб экономике страны в связи с данным заболеванием составляет 600 миллионов манатов: "Только в Шамахы 19 тысяч больных гипертонией. Из них 2400 человек знают, что больны и лечатся. Остальные относятся к группе смертельного риска».
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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