В Азербайджане от гипертонии ежегодно умирают 24 тыс. человек - представитель ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане от гипертонии ежегодно умирают 24 тысячи человек.

Об этом сказала глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, ежегодный ущерб экономике страны в связи с данным заболеванием составляет 600 миллионов манатов: "Только в Шамахы 19 тысяч больных гипертонией. Из них 2400 человек знают, что больны и лечатся. Остальные относятся к группе смертельного риска».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)