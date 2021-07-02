Двум азербайджанским военным, погибшим в ДТП в Лачине, будет присвоен статус шехида

БАКУ /Trend/ - Двум военнослужащим, погибшим в ДТП в Лачине, будет присвоен статус шехида.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

Согласно пункту 4.1 "Правил увековечения имени шехида и применения льгот для семей шехидов", утвержденных постановлением Кабинета министров за №10 от 15 января 1994 года, статус шехида присваивается офицерам и прапорщиками на основании справок управления кадрами министерства обороны, МВД, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Особой службы государственной охраны, а остальным военнослужащим - соответствующими управлениями, отделами и подразделениями Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу по месту регистрации Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения. Гражданин признается шехидом на основании свидетельства о смерти, решения суда, справки из воинской части.

По этому поводу были проведены переговоры с министерством обороны, где сообщили, что соответствующие справки в кратчайшие сроки будут направлены в соответствующее местное подразделение службы для признания обоих погибших военнослужащих шехидами.

После поступления справок в подразделения службы членам семьей погибших в Лачинском районе военнослужащих незамедлительно будут выданы справки для предоставления в местные подразделения Агентства социальных услуг.

Напомним, что в результате ДТП с участием военного «КамАЗа» в Лачинском районе погибли военнослужащие - сверхсрочники азербайджанской армии - младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и рядовой Рагимли Орхан Эльхан оглу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)