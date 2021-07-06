Стали известны победители Хакатона (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подошел к концу второй Региональный Хакатон АВВ. Мероприятие организовал Международный Банк Азербайджана совместно со стратегическим партнерством Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Amazon Web Services, DAN.IT и Next Step также оказали поддержку в проведении мероприятия. Представители 13 стран мира стали частью марафона. Участники смогли работать как индивидуально, так и в командах. Несмотря на то что марафон проводился в режиме онлайн, заинтересованные команды имели возможность поработать в офисе Инновационного центра АВВ. Команды представили идеи своих проектов в течение 48 часов при поддержке приглашенных профессиональных наставников из разных стран.

Одно из основных направлений хакатона - розничный банкинг. 10 проектов, набравших самые высокие баллы вышли в полуфинал. Команды продемонстрировали идеи своих проектов в режиме онлайн. Обладатели 1-го, 2-го и 3-го мест определились на основании оценок жюри. Первое место заняла команда MSU_WishMasters из Бакинского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, презентовавшая проект АВВ Market. Проект предусматривает идею создания системы лояльности клиентов, передачу различных аналитических инструментов для розничных услуг и других функций, облегчающих жизнь веб-платформе. Второе место заняла команда «Access Denied» с проектом «All win». Идея проекта в объединении розничных услуг и удовлетворении потребностей клиентов. Третье место заняла команда «VimDev» из ЮАР. Их проект «One Way» несет идею упрощения процесса покупок за счет переноса способов оплаты в мобильное приложение.

Обладатель первого места стал обладателем 3000 манатов, второго места - 2 000 манатов, а третьего - 1 000 манатов. Обладатель второго места также был награжден специальным призом Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Подробную информацию о современных, универсальных, полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.