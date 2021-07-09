Группе семей шехидов и инвалидов войны предоставлены квартиры в бакинском поселке (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Девятого июля министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило квартиры очередной группе семей шехидов и инвалидов войны в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в числе новых владельцев квартир были и члены семей шехидов и инвалиды Отечественной войны.
Граждане поблагодарили Президента Ильхама Алиева за проявленную заботу, социальную поддержку и предоставленные сегодня квартиры.
В министерстве отметили, что указанные категории граждан получают полностью отремонтированные квартиры.
Распоряжением главы государства от 25 января 2021 года предусмотрено предоставление семьям шехидов и инвалидам войны в 2021-2025 годах 11 тысяч, в том числе в этом году трех тысяч квартир и частных домов, из которых в 2021-м уже предоставлено 550 квартир.
В целом за прошедший период семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 9 730 квартир и частных домов.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)