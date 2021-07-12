Бывший пресс-секретарь минмолодежи и спорта Азербайджана назначена на новую должность

БАКУ /Trend/ - Бывший пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова назначена на новую должность.

Об этом сообщила сама Мамедова, передает в понедельник Trend.

Отныне она будет курировать связи с общественностью в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По ее словам, Маис Агаев продолжит выполнять свои функции в качестве пресс-секретаря БТА.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)