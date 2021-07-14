Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с праздником Гурбан

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с праздником Гурбан, сообщает в среду Trend со ссылкой на УМК.

В Азербайджане дни праздника Гурбан объявлены нерабочими.

20 и 21 июля в мечетях Азербайджана будет совершен совместный намаз.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)