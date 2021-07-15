В Азербайджане возобновляются ночные междугородние и межрайонные пассажироперевозки (версия 2)

(первая версия в 11:05)

БАКУ /Trend/ - Учитывая многочисленные обращения граждан и компаний - перевозчиков, с 15 июля в Азербайджане возобновляются ночные междугородние и межрайонные пассажироперевозки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госслужбу автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Эти рейсы будут выполняться в направлении Красного моста (четыре маршрута) и Шеки (два маршрута).

Билеты можно приобрести на Бакинском международном автовокзале.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)