Нового метода борьбы со штаммом "Дельта" коронавируса не существует - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Нового метода борьбы со штаммом "Дельта" коронавируса не существует.

Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в первую очередь необходимо получить одну из вакцин от COVID-19, рекомендуемых азербайджанским правительством.

"Во-вторых, необходимо соблюдать правила гигиены. На открытом воздухе люди должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга. В небольших помещениях обязательно нужно пользоваться защитными масками. Если соблюдать эти условия, то мы защитим и себя, и окружающих. Могу сказать, что борьба с вирусом ведется более года, поэтому люди знают, что нужно делать, когда растет число инфицированных. Поэтому каждый должен продолжать себя защищать", - сказала Харманджи.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)