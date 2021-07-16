Определен порядок функционирования регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку

БАКУ /Trend/ - Определен порядок функционирования с 17 июля регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку (через территорию Ирана), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

В связи с этим Кабмин внес изменение в решение «О мерах по продлению особого карантинного режима и устранению ряда ограничений».

Согласно решению, в соответствии с договоренностью, достигнутой с Ираном, проезд этих маршрутных автобусов по иранской территории разрешается с соблюдением следующих требований:

- от пассажиров автобусов не требуется справка о ПЦР-тесте на COVID-19. У пассажиров, прибывших на Билясуварский таможенно-пропускной пункт, медперсонал будет брать мазок для ПЦР-теста. Для граждан Азербайджана эта процедура будет бесплатной;

- во время поездки водитель и пассажиры автобуса должны соблюдать требования особого карантинного режима в рамках борьбы с коронавирусом.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий, МИД, минздрав, Государственный таможенный комитет, Государственная пограничная служба, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию и Кабмин Нахчыванской АР должны решить необходимые вопросы, вытекающие из этого решения.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)