После долгого перерыва восстановлено автобусное сообщение Баку-Нахчыван (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - После долгого перерыва восстановлено автобусное сообщение по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
В 09:00 17 июля из Баку в Нахчыван отправился первый рейсовый автобус.
Об этом сообщили в Госслужбе автомобильного транспорта Азербайджана, передает в субботу Trend.
В настоящее время выполняются утренние рейсы.
Отметим, что в связи с пандемией коронавируса автобусное сообщение по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было приостановлено с марта прошлого года.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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