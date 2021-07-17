После долгого перерыва восстановлено автобусное сообщение Баку-Нахчыван (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После долгого перерыва восстановлено автобусное сообщение по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

В 09:00 17 июля из Баку в Нахчыван отправился первый рейсовый автобус.

Об этом сообщили в Госслужбе автомобильного транспорта Азербайджана, передает в субботу Trend.

В настоящее время выполняются утренние рейсы.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса автобусное сообщение по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было приостановлено с марта прошлого года.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)