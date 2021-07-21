В мечетях Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В мечетях Баку совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан, сообщает в среду Trend.
В намазе принял участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.
Решением Кабмина в связи с праздником Гурбан дни 18-21 июля объявлены в Азербайджане нерабочими.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)
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