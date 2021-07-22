В Баку возобновил работу общественный транспорт
БАКУ /Trend/ - 22 июля, с 06:00, общественный транспорт Баку, в том числе метрополитен, возобновил работу, сообщает в четверг Trend.
Ранее в связи с праздником Гурбан были внесены изменения в порядок рабочих и выходных дней.
Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, 19 июля было объявлено нерабочим днем вместо 17-го.
В связи с этим Кабинет министров принял решение возобновить 17 июля пассажирские перевозки общественным транспортом Баку.
Другим решением Кабмина с 00:00 18-го до 06:00 22 июля была приостановлена работа общественного транспорта столицы.
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