БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба Азербайджана провела мониторинги в более чем 800 домах торжеств.

Как сообщили в четверг Trend в Госслужбе, в целях контроля организации торжеств в соответствии с установленными в связи с пандемией коронавируса правилами и требованиями продолжаются ежедневные мониторинги с участием представителей соответствующих ведомств.

В ходе очередных мониторингов на ряде объектов были выявлены нарушения установленных правил. В основном они были связаны с превышением разрешенного числа приглашенных гостей, отсутствием COVID-паспортов. Также была выявлена организация 21 торжества без соответствующей регистрации на портале e-gov.az.

В ходе мониторингов была изучена и ситуация с вопросом вакцинации, наличием иммунных сертификатов у работников домов торжеств, ресторанов, центров отдыха. Исследования показывают, что в этой области достигнут значительный прогресс. Таким образом, с начала работ по просвещению в данной сфере уровень вакцинации обслуживающего персонала этих объектов увеличился с 42,5% до 72,1%.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)