В ходе мониторингов свадеб в Азербайджане оштрафованы более 80 человек

БАКУ /Trend/ - Представители МВД, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы 23 июля осуществили мониторинг 156 свадебных торжеств в Баку и по стране, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД.

Мониторинг был проведен в 99 дворцах торжеств, двух кафе и ресторанах, на 55 приусадебных участках частных домов, где были организованы свадьбы.

По результатам мониторинга за нарушение правил особого карантинного режима в отношении 1 человека было возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана, материалы в отношении двух лиц (1 должностное и 1 физическое лицо) были направлены на рассмотрение в суд, 83 человека оштрафованы на 55 500 манатов в соответствии со ст. 211 Кодекса об административных проступках, 741 человек не был допущен на торжественные мероприятия в связи с отсутствием COVID-паспорта.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)