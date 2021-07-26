Названа дата начала электронной записи детей в детсады Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Со второго августа начнется электронная запись детей в дошкольные образовательные заведения Баку.
Об этом сказал руководитель аппарата главы Исполнительной власти столицы Эльгин Хабибуллаев, сообщает в понедельник Trend.
В Низаминском районе Баку, выбранном в качестве пилотного, с этой целью завершены все подготовительные и организационные работы. Родители, не выходя из дома, смогут в электронной форме получить информацию о свободных местах в детсадах и записать туда детей.
После Низаминского района система будет поэтапно применяться для записи детей в детсады и в других районах столицы.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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