Сегодня в Азербайджане более 19 тыс. абитуриентов будут сдавать вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 27 июля проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения в Баку, Гяндже, Газахе, Агстафе, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Планируется, что экзамены будут сдавать 19 184 абитуриента.

Вступительные экзамены начнутся в 10:00, и пропуск на них будет прекращен за 15 минут до начала.

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист, медицинскую декларацию о здоровье и оригинал документа, удостоверяющего личность, а именно:

а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе абитуриентов в возрасте до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, и карты беженца, предоставляемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца.

(Редактор: Константин Шапиро)