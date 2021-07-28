Специалист Минздрава Нуру Байрамов: в настоящее время в мире жировой гепатоз печени получил широкое распространение

Общество 28 июля 2021 12:13 (UTC+04:00)
Специалист Минздрава Нуру Байрамов: в настоящее время в мире жировой гепатоз печени получил широкое распространение

Гепатит - воспалительные заболевания печени. Как лечить гепатит? Как диагностируется гепатит? Какие виды гепатита бывают и как их определить? От каких гепатитов вылечиться можно, а от каких — нельзя?

На эти и другие вопросы вносит ясность заведующий кафедрой хирургических болезней I Азербайджанского медицинского университета, член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджана, профессор Нуру Байрамов.

- Что такое гепатит? Какие виды гепатита бывают и как их определить?

- Гепатит - воспалительные заболевания печени, при которых причине происходит повреждение ткани печени, и в ответ в организме возникает воспалительная реакция. Эта воспалительная реакция пытается восстановить повреждение, но она также может повредить здоровую часть печени. Существуют несколько причин возникновения гепатита. Первый из них - это вирусы, то есть вирусный гепатит. Примерами вирусного гепатита являются A, B, C и D, а в последнее время - гепатит E и G.

На втором месте алкогольный гепатит. Алкоголь - один из наиболее вредных пищевых факторов, влияющих на печень. На третьем месте лекарственный (медикаментозный) гепатит - патологические изменения в ткани печени, вызванные приемом медикаментов. Использование практически любых медикаментов и их комбинаций может привести к серьезному лекарственному гепатиту.

Обструкция кровеносных сосудов, аутоиммунные факторы, врожденные и приобретенные метаболические заболевания, включая ожирение и диабет, могут вызвать гепатит. Наиболее частыми из этих причин являются вирусные заболевания, алкоголь и, в последнее время, ожирение.

- Как лечат гепатит?

- Есть два основных типа лечения. В первую группу входят меры по устранение причины, а во вторую группу - меры, направленные на устранение изменений в организме, вызванных гепатитом. В зависимости от тяжести гепатита можно выбрать одну или обе эти меры.

- Какие виды гепатита могут вызвать хроническое заболевание печени?

- Дело в том, что если причины гепатита будут устранены, то пациент будет излечен. В случае, если их не устранить, они могут привести к хроническому заболеванию печени.

Естественное течение гепатита варьируется в зависимости от того, устранена ли причина. Первая стадия гепатита весьма острая стадия болезни. Если на этом этапе устранить причину, то острый гепатит излечивается бесследно. Если на этом этапе не устранить причину, болезнь продолжается и наступает хроническая стадия. Особенность хронической стадии в том, что причина сохраняется, при этом происходит повреждение и формируются фибриотические волокна. Если на этом этапе устранить причину, состояние остается стабильным, либо печень может восстановиться. Если причину не устранить, хроническое заболевание сохраняется, прогрессирует и переходит в стадию цирроза печени.

Цирроз сопровождается образованием узлов и нарушением функций органа. На стадии цирроза, если устранить причину, процесс стабилизируется и даже улучшается. Однако, если причина не устранена, прогрессирование продолжается, могут возникнуть такие осложнения, как варикозное расширение вен, кровотечение, асцит, печеночная недостаточность и рак печени.

- Как диагностируется гепатит?

- При диагностике гепатита необходимо найти ответы на 3 вопроса: есть ли у вас гепатит, в чем причина его возникновения и какова степень тяжести болезни?

Если есть изменения в так называемых печеночных пробах (АЛТ, АСТ, билирубин, QF, QQT), их принимают за основной показатель. Для определения причины выполняются анамнез, вирусные тесты, метаболические и аутоиммунные тесты. Для определения степени тяжести заболевания принимаются во внимание клинические признаки и специфические анализы крови.

- Являются ли гепатит и желтуха одним и тем же заболеванием?

- Нет, не являются. Гепатит - это заболевание, а желтуха - это симптом заболевания, то есть желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек, обусловленное повышенным содержанием билирубина в крови, тканях и моче. Гепатит может вызвать желтуху. Желтуха также может наблюдаться при заболеваниях крови и проблемах желчевыводящих путей.

- Насколько заразен гепатит?

- Вирусный гепатит заразен, другие - нет. Вирусы гепатита могут передаваться при тесном физическом контакте с зараженным человеком и при прямом контакте с человеческой кровью. Например, вирусы A и E могут передаваться через внешний контакт, а вирусы B, C и D - через кровь.

- Есть ли риск для носителей болезни?

- Термин «носитель гепатита» раньше использовался для обозначения инактивной формы гепатита B. Теперь он называется HBeAg-отрицательной хронической инфекцией. Особенность этой формы в том, что в организме есть вирус гепатита В, однако нет увеличения вирусной нагрузки, повреждения или воспаления печени. Организм не может убить вирус, но не дает ему размножаться.

Таким образом, вирус и организм молча «живут» вместе, не причиняя друг другу вреда. У этих людей нет активного нарушения работы печени или активного поражения печени. У большинства пациентов это «сожительство» длится всю жизнь. Однако в некоторых случаях, особенно при ослаблении иммунной системы организма, это «молчание» может быть нарушено, вирус размножается и начинает поражать печень, что приводит к активному гепатиту. По этой причине следует периодически проверять и обследовать функционирование и состояние печени.

- Заразны ли носители гепатита?

- Однозначно заразны. Такой же подход следует применять к больным гепатитом для защиты от этого заболевания близких родственников и лиц, ввиду того, что вирус передается при прямом контакте с кровью. К счастью, есть вакцина против гепатита В, обеспечивающая очень высокую защиту от вируса (более 90 процентов).

В заключение хотелось бы отметить, что если 20 лет назад в гепатологии превалировал вирусный гепатит, то в настоящее время более распространен жировой гепатоз (неалкогольная жировая болезнь печения, НАЖБП). Около 30 процентов населения развитых стран имеют избыточный вес и ожирение. «Жирная печень» (заболевание, которое характеризуется избыточным накоплением жира в печеночных клетках) встречается у 60-70 процентов людей с избыточным весом, и может привести к хроническому циррозу печени, затем к фиброзу, и, наконец, к раку печени.

Основными причинами широкого распространения за последнее время НАЖБП, наряду с ожирением, являются образ жизни, неправильное питание и ухудшение состояния окружающей среды. По этой причине очень важно лечение ожирения и избавиться от лишнего веса. Есть 3 эффективных способа решения проблемы. Первое - это физическая активность, второе - правильное питание, и последнее - бариатрическая хирургия. Иногда избыточный вес может нанести серьезный вред нашему здоровью, и даже привести к летальному исходу. Поэтому советую всем на регулярной основе уделять внимание состоянию своего организма.

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